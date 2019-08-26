Тольятти, Самарская область, 26 августа, 2019, 13:35 — ИА Регнум. В Самарской области антикризисный комитет «Рабочая оборона Тольятти», организованный трудовым коллективом местного химзавода «Тольяттиазот», начал сбор подписей среди жителей под лозунгом: «Защитим ТОАЗ — спасем Тольятти». Как сообщает ИА «Росбалт», участники «Рабочей обороны» вышли на улицы города с листовками и подписными листами.

Сергей Тарасов В Самарской области начали сбор подписей в защиту ТОАЗа

По данным издания, рабочие защищают предприятие от попыток «коррумпированных бизнесменов и силовиков» осуществить захват завода, следствием чего, по их мнению, станут распродажа активов предприятия и сокращение рабочих мест. По словам заводчан, их цель — собрать 50 тысяч подписей и передать их губернатору Самарской области Дмитрию Азарову с просьбой взять на личный контроль кризисную ситуацию вокруг одного из ведущих промышленных предприятий России.

В первый день акции заводчане собрали уже более 3 тысяч подписей. Рабочие ТОАЗа утверждают, что они защищают не только свои рабочие места, но и весь город.

«Многолетнее давление на ТОАЗ со стороны ОПГ из криминальных коммерсантов и оборотней в погонах угрожает экономической и социальной стабильности Тольятти и Самарской области, — цитирует ИА «Росбалт» заявление членов антикризисного комитета «Рабочая оборона Тольятти». — ТОАЗ — градообразующее предприятие, обеспечивающее работой более четырех тысяч жителей Тольятти. Завод перечисляет 5 миллиардов рублей налогов, внося существенный вклад в бюджет города и всей Самарской области».

Напомним, что ранее сотрудники «Тольяттиазота» уже предпринимали попытки привлечь внимание властей к ситуации вокруг завода. 1 июля они вышли на митинг с требованиями «защитить трудовой коллектив от попыток рейдерского захвата со стороны компании «Уралхим» и Мазепина, а 23 июля провели открытое собрание трудового коллектива с приглашением представителей областной и городской власти, депутатов областного законодательного собрания и городского совета, общественников и журналистов. По итогам собрания заводчане заявили о создании постоянно действующего антикризисного комитета «Рабочая оборона Тольятти».