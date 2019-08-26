Калуга, 26 августа, 2019, 14:39 — ИА Регнум. За шесть месяцев 2019 года пятеро жителей Калужской области незаконно обналичили более 160 миллионов рублей. Прибыль от мошеннических сделок составила около 17 миллионов рублей. Об этом 26 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

40.мвд.рф

Следственным управлением УМВД России по Калужской области закончено расследование уголовного дела, возбужденного по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Неправомерный оборот средств платежей». Согласно материалам следствия, пять жителей Калужской области находили фирмы, желающие обналичить денежные средства, а затем на счета подконтрольных им организаций зачисляли необходимые суммы, которые в дальнейшем официально снимали с банковского счета фирм с использованием необоснованных платежных документов. За свои услуги подозреваемые получали вознаграждение в виде процента от перевода.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Обвиняемым грозит лишение свободы на срок до семи лет.