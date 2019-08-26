Москва, 26 августа, 2019, 13:11 — ИА Регнум. В России в третьем квартале 2019 года рост заработной платы составит 3−3,5% в годовом выражении, об этом говорится в бюллетене ЦБ РФ за июль.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

По данным регулятора, в реальном выражении заработная плата в июне-июле выросла на 2,9 и 3,5% соответственно.

«По оценкам Банка России, в III квартале 2019 года ее рост составит 3,0−3,5% в годовом выражении», — говорится в бюллетене.

Напомним, ранее сообщалось, что полностью выполнять майские указы 2012 года о повышении зарплат бюджетников до средних по региону по итогам первой половины 2019 года продолжили только четыре субъекта Российской Федерации. Это Ленинградская и Пензенская области, Алтайский край и Чечня.

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