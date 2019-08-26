Москва, 26 августа, 2019, 13:08 — ИА Регнум. Завершён первый этап проекта по использованию новых методов выявления самостроя и административных правонарушений по использованию земельных участков на территории Москвы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

pixel2013 Беспилотник

«Новый подход предусматривает использование пространственного анализа территории города на основе данных аэрофотосъемки, а также применение беспилотных летательных аппаратов», — сказал вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Работа по внедрению новых технологий стартовала в августе 2018 года, её проводят Госинспекция по недвижимости и Московский контрольно-мониторинговый центр недвижимости (ГБУ «МКМЦН»). Беспилотники позволяют экономить не только человеческие ресурсы, но и проводить работу в сжатые сроки. Ефимов сравнил эффективность по зоне охвата отслеживаемой территории беспилотника и человека. По его словам, за одну смену летательный аппарат обследует столько же, сколько специалист за неделю работы.

За прошедший год квадрокоптеры позволили выявить в Москве «480 незаконно размещенных объектов, 16 фактов самовольного ограничения доступа на земельные участки общего пользования, 42 случая нарушения разрешенного использования земельных участков, 37 фактов использования земельного участка с нарушением установленных требований к оформлению документов».