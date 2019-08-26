Москва, 26 августа, 2019, 12:57 — ИА Регнум. Россия не делала и не собирается делать никаких обращений о возможности возвращения формата «Большой восьмёрки» с участием Москвы, заявил 26 августа глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Анголы Мануэлом Домингушем Аугушту.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Никаких обращений на этот счёт мы не делали и не собираемся делать. Жизнь уже в общем-то ушла далеко вперёд», — сказал Лавров.

Министр напомним, что Россия, как ранее сказал президент страны Владимир Путин, не уклоняется от контактов со странами, входящими в «группу семи».

«Главные вопросы сейчас решаются, всё-таки если брать мировую экономику и мировую политику, финансовую в том числе, они решаются в «группе двадцати», — резюмировал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия вышла из состава G8 в 2014 году в связи с обвинениями в «аннексии» Крыма после прошедшего на Крымском полуострове референдума о независимости и воссоединении к Российской Федерации.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал целесообразным восстановление формата G8. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер Германии Ангела Меркель и канадский премьер Джастин Трюдо не поддержали такую идею, в Кремле заявили, что возвращение в G8 для России — не самоцель.

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