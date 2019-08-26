Палембанг, Индонезия, 26 августа, 2019, 12:52 — ИА Регнум. Несколько вертолетов были развернуты для тушения лесных пожаров в провинции Южная Суматра (Индонезия), сообщает информационное агентство Antara.

skeeze Лесные пожары

Начальник отдела управления чрезвычайными ситуациями в провинции Южная Суматра заявил, что агентство по борьбе со стихийными бедствиями выявило несколько горячих точек, куда направили технику для тушения пожара.

«Мы направили вертолеты, потому что иначе до места пожара трудно добраться», — отметил глава управления чрезвычайными ситуациями.

В настоящее время для тушения пожаров задействованы семь единиц из 39 вертолетов.

Напомним, в провинции Южная Суматра с конца июня произошли лесные пожары. Ситуация ухудшилась из-за засухи в августе 2019 года. Сожженная площадь достигает свыше 700 га.