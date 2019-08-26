Киров, Калужская область, 26 августа, 2019, 12:52 — ИА Регнум. Массовые нарушения требований безопасности пребывания детей на спортивных и игровых площадках обнаружены в городе Кирове Калужской области, сообщает 26 августа корреспондент ИА REGNUM.

Prokuror-kaluga.ru В калужском Кирове детям опасно находиться на игровых и спортплощадках.

По данным прокуратуры, в фонтане детского сквера в центре города поврежденная электропроводка находилась в воде, короб с кабелем деформирован. Часть игровых конструкций не закреплена, что не обеспечивает безопасное пребывание детей. Также прокуратурой установлено, что покрытия универсальных спортивных площадок повреждены, на одной из площадок находились части футбольных ворот, которые представляли собой опасность для находящихся детей и подростков.

В связи с выявленными нарушениями в адрес главы Кировской районной администрации внесено прокурорское представление.