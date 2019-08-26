Москва, 26 августа, 2019, 12:51 — ИА Регнум. Александр Яковенко освобожден от должности российского посла в Великобритании. Указ об этом подписал 26 августа президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Яковенко занимал пост чрезвычайного и полномочного посла России в Великобритании и Северной Ирландии с 24 января 2011 года. О его отставке стало известно 24 августа.

В заявлении диппредставительства говорилось, что Яковенко отбыл в Россию. Временным поверенным в делах посольства назначен советник-посланник Иван Володин.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал отставку Яковенко «обычной ротацией».

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