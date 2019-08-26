Киев, 26 августа, 2019, 12:40 — ИА Регнум. На Украине эксперты обсуждают заявление президента Владимира Зеленского о том, что новый премьер-министр может быть назначен уже на этой неделе и сейчас есть два основных кандидата на этот пост, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 26 августа.

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«Сложность этого решения только в том, что мне нравятся несколько человек. Не скажу кто. Сколько? Скажу: двое», — заявил ранее Зеленский в интервью «Левому берегу».

Президент не назвал конкретные имена, но заявил, что «человек должен прийти с моделью правительства, с людьми, со сроками реформ».

Политолог Дмитрий Корнейчук обращает внимание, что по Конституции на Украине парламентско-президентская республика, и кандидатуру премьера официально должна предлагать коалиция в Раде. Президент может подать в парламент лишь кандидатов на пост главы МИД и министра обороны.

«Зеленский просто публично показал, что в Раде будут 254 «кнопкодава» от «Слуги народа». А решения будут приниматься на Банковой (в офисе президента)… И Кабмин назначат полностью «ручным». Поэтому не имеет значения, кто станет премьером», — отмечает эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что первое заседание новой Верховной рады намечено на 29 августа. Ранее соратники Зеленского заявляли, что в первые же дни работы парламента нового созыва может быть назначено и новое правительство.

В июле СМИ сообщили, что главными кандидатами на пост премьер-министра Украины являются представитель Киева при МВФ Владислав Рашкован, топ-менеджеры «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко и Андрей Коболев, секретарь Совнацбеза Украины, экс-министр финансов Александр Данилюк, а также Айварас Абромавичус.

Сам Зеленский неоднократно говорил, что новым главой правительства Украины должен быть «гуру экономики», далекий от политических процессов в стране и всех основных политических сил.