Сухум, 26 августа, 2019, 12:25 — ИА Регнум. Действующий глава Абхазии Рауль Хаджимба и оппозиционер Алхас Квициния вышли во второй тур выборов президента с результатами 23,85% и 21,97% голосов соответственно, передает РИА Новости.

Рауль Хаджимба

В пользу Хаджимбы отдали голоса 20 544 человек, в пользу Квицинии — 18 929.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы президента Абхазии были признаны состоявшимися. Всего проголосовало 56% избирателей при необходимой явке в 50%. Второй тур голосования назначен на 8 сентября.