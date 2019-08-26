Москва, 26 августа, 2019, 12:19 — ИА Регнум. Рубль стабилен на торгах 26 августа и даже предпринимает некоторые попытки укрепления на фоне восстановления интереса к риску после первоначальной паники. Пара доллар/рубль, которая изначально попыталась прорваться выше уровня 66 руб., расположилась под этой отметкой, не демонстрируя резких и решительных движений, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

«Новая волна распродаж рисковых активов прокатилась по мировым площадкам после обмена новыми пошлинами между США и Китаем. Эскалация торговой войны в свою очередь обострила беспокойство по поводу замедления мировой экономики, а слабые данные IFO по Германии только подлили масла в огонь. На этом фоне упала в том числе нефть, но успела реабилитироваться до открытия российского рынка, что позволило российской валюте уклониться от распродаж», — пояснил эксперт.

Если в ближайшей перспективе интерес к рисковым активам продолжит восстанавливаться, потенциал ослабления рубля будет ограниченным. При этом в пользу «россиянина» на предстоящей неделе будет играть налоговый период, который сгладит умеренный негатив на фоне продолжающихся торговых войн.

«С технический точки зрения рублю необходимо увести доллар под отметку 65,25 руб., где проходит 200-дневная скользящая средняя. Впрочем, учитывая текущие настроения на рынках, в краткосрочном периоде это маловероятно», — считает Николаев.

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