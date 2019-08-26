Волгоград, 13 сентября, 2015, 10:53 — ИА Регнум. В Волгоградской области в единый день голосования отдать свои голоса на выборах различного уровня смогут 272 тысячи 802 избирателя. Как сообщили ИА REGNUM в областной избирательной комиссии, для волеизъявления граждан в 28 муниципальных образованиях региона ровно в 08:00 открылись 259 участковые избирательных участка.

Сегодня жители региона выберут депутата областного парламента, депутатов Волгоградской городской думы, а также глав и депутатов сельских поселений. Всего на выборы различного уровня территориальные избирательные комиссии зарегистрировали 421 кандидата, в том числе 103 человека испытают свои силы на выборах глав сельских поселений, 318 кандидатов зарегистрированы не выборах депутатов различного уровня. Всего в Волгоградской области разыгрывается 31 мандат глав поселений и 161 мандат в представительные органы власти.

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Добавим, в ИКВО поступило всего 30 жалоб и заявлений на нарушение избирательного законодательства в ходе подготовке к единому дню голосования. Избиратели и кандидаты обращались в облизбирком по вопросам незаконной агитации, отмене регистрации и неправомерных действий избирательных комиссий и должностных лиц. Из 30 жалоб факт частичного нарушения избирательного законодательства был зафиксирован всего в одном случае.

«В ходе рассмотрения поступивших в комиссию жалоб мы обратили особое внимание на низкий уровень подготовки кандидатов, — поделился заместитель председателя ИКВО Дмитрий Куц. — Незнание избирательного законодательства явилось причиной возникновения жалоб, основная часть из которых была идентичного содержания».

Куц отметил, что жалобы и заявления, которые поступят в облизбирком сегодня, будут рассмотрены в оперативном режиме, а заявители получать разъяснения по возникающим вопросам до конца единого дня голосования.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, мандаты депутатов думы Волгограда стали вакантными в связи с досрочным прекращением полномочий депутатов Дмитрия Калашникова и Ирины Соловьевой, которые перешли на работу в областную думу. Бороться за них намеревались 20 претендентов, однако, в итоге регистрацию получили лишь 10 из них. По Красноармейскому одномандатному округу это — Марина Козина (КПРФ), Владимир Никитский (ЛДПР), Наталья Анохина («Справедливая Россия») и Геннадий Кузнецов («Единая Россия») и самовыдвиженец Алексей Медведев. В Дзержинском одномандатном избирательном округе № 13 в депутаты будут баллотироваться самовыдвиженец Антон Сычугов, Сергей Абраменко (КПРФ), Андрей Бодякин (ЛДПР), Иосиф Ефремов («Единая Россия») и Екатерина Халипская («Справедливая Россия»).