Ставрополь, 26 августа, 2019, 12:14 — ИА Регнум. Строительство двух новых скверов в городе Ставрополе близится к своему завершению. Открытие зон отдыха запланировано на сентябрь 2019 года, сообщили ИА REGNUM 26 августа в пресс-службе городской администрации.

Константин Маковский. В парке. 1881

«Новые скверы порадуют горожан современной парковой архитектурой. Даже малые архитектурные формы задуманы в оригинальном дизайне. На обеих площадках уже приступили к их установке. Завершается подключение к инженерным коммуникациям светодинамических фонтанов, в ближайшее время приступят к их настройке», — рассказали в мэрии.

Кроме того, рядом со сквером по улице 50 лет ВЛКСМ практически готова парковка, а на проспекте Юности обустроены заездные карманы.

Как сообщало ИА REGNUM, изюминкой новых ставропольских скверов, по заверению мэрии, станут светодинамические музыкальные фонтаны. Один из них будет выполнен в форме круга с восьмиметровым диаметром, а второй представляет собой фонтанную «ленту» длиной 50 метров.