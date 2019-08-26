Село Солонешное, Алтайский край, 26 августа, 2019, 12:05 — ИА Регнум. Только сегодня, 26 августа, алтайские власти известили о масштабной аварии на высоковольтных сетях, в результате которой более пяти часовоставались без электричества жители 33 сёл в Солонешенском районе Алтайского края, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

Судя по информации, опубликованной на официальном сайте правительства, ЧП произошло накануне, 25 августа. Все социальные объекты также были обесточены. Министр промышленности и энергетики Алтайского края Александр Климин, признал, что отключение это «стало самым крупным за прошедшую неделю».

Александр Климин «Из-за порыва на ЛЭП 110 КВ компании «Алтайэнерго» — филиала «МРСК Сибири» электроснабжение отсутствовало чуть больше пяти часов в домах 9,5 тысячи жителей района».

Как уже сообщало ИА, 20 августа 2019 года около четырёх тысяч человек остались без воды и электроснабжения из-за аварии в городе Вязьма Смоленской области.

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