Кронштадт, Санкт-Петербург, 26 августа, 2019, 12:02 — ИА Регнум. Двое несовершеннолетних пассажиров легкового автомобиля Volkswagen пострадали в ДТП на 16 километре Кольцевой автодороги Петербурга в районе Кронштадта утром 26 августа. На место ЧП приезжали сотрудники МЧС и прилетал санитарный вертолет.

Https://vk.com/spb_today ДТП на КАД в Кронштадте (цитата группы «ДТП и ЧП")

По предварительным данным УГИБДД, женщина-водитель автомобиля Volkswagen Passat по какой-то причине остановилась во втором ряду ряду, после чего двигавшийся сзади Nissan Pathfinder совершил столкновение.

В результате ДТП пострадали находившиеся в «Фольксвагене» 15-летний мальчик, который госпитализирован в тяжелом состоянии, а также 13-летняя девочка — госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП ведётся проверка.

Как сообщили очевидцы в соцсети, пострадавших пришлось вырезать из автомобиля специнструментом, а на место ДТП прилетал санитарный вертолет, забравший мальчика. Для этого движение по внешнему кольцу КАД пришлось временно перекрывать, что привело к образованию многокилометрового затора.