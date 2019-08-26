Москва, 26 августа, 2019, 12:02 — ИА Регнум. Новая поликлиника с современным оборудованием появится в Щербинке к началу 2020 года. Об этом 26 августа сообщил мэр Москвы Сергей Собянин при осмотре медицинского учреждения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кабинет МРТ в новой поликлинике

«Долгожданная поликлиника строится, практически достроена, осенью, я думаю, все строительные работы будут закончены. До конца года должны уже зайти врачи, получить все лицензии. В конце этого года — начале следующего года все будет полноценно работать. Сама поликлиника одна из лучших не только в Щербинке, но и во всей Москве», — сказал Собянин.

По словам главы столицы, поликлиника создана по новым проектам и новому дизайну, обеспечена новым лабораторным оборудованием. Совмещены детская и взрослая поликлиники, женская консультация — «всё, что надо для Щербинки».

Мэр Москвы также отметил, что с просьбой о новой поликлинике к нему обратились жители Щербинки. Сперва планировалось создать её в корпусах местной больницы, однако в итоге от этой идеи отказались в пользу строительства новых корпусов.