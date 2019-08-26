Ярославль, 26 августа, 2019, 12:01 — ИА Регнум. Кировский районный суд Ярославля арестовал заместителя директора департамента государственного жилищного надзора Анну Апольскую и бывшего замдиректора того же департамента Олега Бойченко. Они обвиняются по статье 290 ч. 5 п. «в» («Получение взятки должностным лицом в крупном размере»). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

Yarregion.ru Анна Апольская

Расследованием уголовного дела занимается Следственный комитет, в котором отказались комментировать данную информацию. По сведению осведомленных источников ИА REGNUM, взяткодателем выступил руководитель одной из управляющих компаний города Тутаева. По неподтвержденной информации, взятка передавалась за общее покровительство деятельности УК, в том числе отсутствие проверок и штрафов. Якобы речь шла о постоянной ежемесячной плате чиновникам.

Не исключено, что в поле зрения следователей в рамках расследования уголовного дела попадут и другие громкие истории в сфере ЖКХ региона. В частности, история с подделкой подписей при переходе жилых домов в новые управляющие компании в Переславле-Залесском.

Возможно, вопросы есть и к действующему директору департамента Елене Скоробогатовой.