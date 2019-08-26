Москва, 26 августа, 2019, 12:01 — ИА Регнум. По итогам семи месяцев 2019 года реализация новых машин бренда Maserati в РФ составила 76 штук, что меньше, чем за аналогичный период прошлого года на 44%. Об этом 26 августа сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Maserati

Самой популярной моделью Maserati среди российских автолюбителей стал кроссовер Levante. На него пришлось 85% от всего объёма проданных в этом году моделей итальянского бренда. Всего с января по июль 2019 года обладателями автомобилей стали 65 человек, что почти в два раза меньше, чем год назад.

Второе место по объёму продаж занимают седаны Ghibli — 11 купленных машин. Здесь мы наблюдаем рост в 3,5 раза.

Отдельно стоит отметить, что спорткар Quattroporte в этом году пока никто не купил.

Напомним, компания Maserati поменяла свои планы по глобальному обновлению своего модельного ряда. Вместо смены поколения у кроссовера Levante, седанов Ghibli и Quattroporte, планируется их рестайлинг в 2020 году.

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