Москва, 26 августа, 2019, 11:56 — ИА Регнум. Наибольшие страхи у жителей России вызывают болезни близких и детей (58%) и войны (51%), а также потеря работоспособности (44%). Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Джон Мандун. Страшные муки Ада

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Бедности боятся 36% респондентов, стихийных бедствий — 31%, старости, беспомощности — 27%, столько же опрошенных беспокоят произвол властей, беззакония. Физической боли, мучений опасаются 17%.

Меньше всего граждане РФ боятся собственной смерти (9%), преступников (9%), Гнева Божьего, Страшного Суда (8%) и возврата к массовым репрессиям (7%). 4% респондентов заявили, что особых страхов не испытывают.

Опрос проведен 18 — 24 июля 2019 года. Опрошены 1605 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах в 50 субъектах РФ методом личного интервью.

Как сообщало ИА REGNUM, более половины жителей России (52%) боятся наступления ядерной войны. 46% не беспокоятся по этому поводу.

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