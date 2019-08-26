Москва, 26 августа, 2019, 11:48 — ИА Регнум. Через 5−7 лет 95% жителей Москвы будут проживать в непосредственной близости от метрополитена, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

Он рассказал о планах по развитию сети метро в Москве на ближайшие годы. Кроме строительства Коммунарской линии до Троицка, метро будут строить в столичные районы Внуково, Лианозово, Северный и Бирюлево. Также обсуждаются проекты строительства метрополитена в Гольяново и новая Рублёво-Архангельская линия.

Столица создаёт сеть «Московских центральных диаметров» (МЦД). Один из диаметров, третий, решит проблему транспорта для Зеленограда.

«Благодаря реализации этих планов через 5−7 лет свыше 95% москвичей будут проживать в непосредственной близости от самого быстрого удобного городского транспорта — Московского метро», — сказал Собянин.