Тюменская область, 23 сентября, 2005, 11:16 — ИА Регнум. Сегодня, 23 сентября, сотрудники тюменского областного Управления наркоконтроля направили в суд уголовное дело по фактам кустарного изготовления наркотических средств. Уголовное дело такого рода доведено до суда впервые в Тюменской области, сообщил корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Тюменской области Андрей Трацевский.

На скамье подсудимых оказались муж и жена, которые устроили изготовление дурмана у себя дома. Подельники синтезировали Первитин, который в наркоманской среде имеет название "винт". Этот наркотик они варили с применением ряда синтетических препаратов, которые приобретали в аптеках по поддельным рецептам.

Отметим, подпольную нарколабораторию оперативники "накрыли" еще в июне 2005 года. Когда оперативники ворвались в дом, жильцы даже не попытались оказать сопротивление. Застигнутые врасплох муж и жена сами оказались наркозависимыми. В доме у подпольщиков были изъяты компоненты, из которых варилось зелье, а также весы, специально переоборудованная электроплитка и приспособления, необходимые для криминального промысла. Кроме того, на месте преступления было найдено некоторое количество готового первитина, а также деньги, вырученные от продажи дурмана.

В настоящее время супругам предъявлено обвинение за изготовление смертельного зелья и за его сбыт. Кроме того, по словам сотрудников наркоконтроля, в трехкомнатном частном доме периодически происходило групповое употребление дурмана. Всего держатели домашней нарколаборатории обвиняются по четырем эпизодам наркопреступлений. Максимальное наказание, которое предусмотрено Уголовным Кодексом РФ за подобного рода деяния - до 20 лет лишения свободы.