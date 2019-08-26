Иван Шилов ИА REGNUM Радио REGNUM

Москва, 26 августа, 2019, 12:00 — ИА Регнум. Битву в районе реки Халхин-Гол, развязанную в мае 1939 года Японией, в Монголии воспринимают как войну за независимость страны от агрессора. Об этом заявила профессор Монгольского государственного университета Урангуа Жамсрангийн в ходе круглого стола на тему «К 80-летию событий на Халхин-Голе. Уроки для современности». В пресс-центре ИА REGNUM дискуссия объединила учёных и политологов из России и Монголии.

Сообщения представили к. и. н, главный редактор ИА REGNUM Модест Алексеевич Колеров, д. и. н, профессор, политический обозреватель ИА REGNUM Анатолий Аркадьевич Кошкин, дипломат, публицист, политический обозреватель ИА REGNUM Михаил Васильевич Демурин, к. и. н, доцент МГУ Олег Рудольфович Айрапетов, историк спецслужб, главный редактор издательства «Алгоритм» Александр Иванович Колпакиди, к. и. н, доцент МАИ Андрей Анатольевич Смирнов, д. и. н, обозреватель журнала «Историк» Олег Геннадьевич Назаров, руководитель Серпуховского отделения РВИО Александр Владимирович Макушин, к. и. н., шеф-редактор Восточной редакции ИА REGNUM Станислав Тарасов.