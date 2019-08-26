Москва, 26 августа, 2019, 11:13 — ИА Регнум. В Москве 26 августа открылся дублёр Остафьевского шоссе — новая магистральная дорога межрайонного значения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин запускает движение по дублёру Остафьевского шоссе

В торжественной церемонии запуска движения принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин с местными жителями осматривает новый дублёр Остафьевского шоссе

«Мы шаг за шагом улучшаем транспортную доступность Щербинки. Недавно построили эстакаду через железнодорожные пути и завершили реконструкцию Варшавского шоссе. Сегодня открываем новое Остафьевское шоссе, которое свяжет Щербинку с близлежащими населёнными пунктами», — сказал Собянин.

Протяжённость новой дороги составляет 4,1 километра. Трасса проходит от улицы Степана Эрьзи до Рязановского шоссе параллельно старому Остафьескому шоссе. Предполагается, что благодаря открытию нового пути будет сокращен проезд транзитного транспорта через село Остафьево и деревню Рязаново, и, соответственно, улучшится экологическая ситуация, повысится безопасность дорожного движения в этих населенных пунктах.

Следующим шагом по улучшению транспортной доступности Щербинки и близлежащих населенных пунктов станет открытие двух строящихся автодорог: Варшавское шоссе — деревня Андреевское — деревня Яковлево и Воскресенское — Каракашево — Щербинка.