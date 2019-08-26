Москва, 26 августа, 2019, 10:59 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей столицы принять участие в общественном обсуждении проекта продления метро до Троицка. Об этом градоначальник написал 26 августа в личном блоге.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Собянин

Он рассказал, что недавно решение о строительстве ветки приняли на заседании Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК). Участок Коммунарской линии пройдёт от станции «Столбово» (пересадка на станцию «Коммунарка» Сокольнической линии) и будет состоять из шести новых станций — «Сосенки», «Ракитки», «Десна», «Десёновское», «Ватутинки» и «Троицк». Мэр уточнил, что названия пока являются рабочими.

При этом участок «Столбово» — «Сосенки» будет подземным, а далее выйдет на поверхность до станции «Десёновское», перед которой снова уйдёт в тоннель. Также планируется построить электродепо у станции «Ракитки» для обслуживания поездов.