Сухум, 26 августа, 2019, 10:57 — ИА Регнум. Второй тур президентских выборов в Абхазии пройдет 8 сентября. Об этом на брифинге сообщил 26 августа спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия, передает ТАСС.

Напомним, во второй тур вышли действующий глава республики Рауль Хаджимбаи председатель оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы президента Абхазии были признаны состоявшимися. Всего проголосовало 56% избирателей при необходимой явке в 50%.