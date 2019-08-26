Оренбург, 26 августа, 2019, 10:52 — ИА Регнум. В Оренбургской области среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная в январе — июне 2019 года, составила 32 021 рубль. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года отмечен рост на 7%. По данным Оренбургстата, выросла и реальная зарплата — на 2%.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

Получателями самой высокой заплаты стали работники предприятий, который осуществляют деятельность по добыче полезных ископаемых — 61 337,8 рубля. Самый низкий уровень среднемесячной зарплаты сложился в сфере сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства — 17 652 рубля. В Приволжском федеральном округе регион занимает седьмое место по величине среднемесячной заработной платы.

Примечательно, что рост среднемесячной заработной платы в регионе отмечен на фоне падения доходов населения. Напомним, по данным Оренбургстата, в первом полугодии 2019 года произошло сокращение реально располагаемых доходов жителей на 3% по сравнению с январем — июнем 2018 года.