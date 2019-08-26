Северобайкальск, Бурятия, 26 августа, 2019, 10:43 — ИА Регнум. Власти Северо-Байкальского района Бурятии незаконно сдавали в аренду земельные участки на термальном горячем источнике Гоуджекит. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Байкальской природоохранной прокуратуры, участки сдавались как простым гражданам, так и юридическим лицам.

Иван Шилов ИА REGNUM Байкал

Как отмечается, источник известен своими целебными свойствами, а температура воды в нём в течение года составляет 50 °C.

«В целях устранения нарушений природоохранной прокуратурой в суд направлено 7 исков об оспаривании прав муниципалитета на федеральное имущество, которые рассмотрены и удовлетворены», — сообщили в прокуратуре.

Всего после вмешательства надзорного органа государству было возвращено 35,9 га земель лесного фонда.

Напомним, ранее власти Прибайкальского района Бурятии отдали в аренду участок участок земли на берегу Байкала, являющийся незатронутой природной местностью. Как сообщало ИА REGNUM, строительство здесь объектов может привести к утрате естественного природного ландшафта.

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