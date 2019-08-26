Люберцы, Московская область, 26 августа, 2019, 12:22 — ИА Регнум. В подмосковных Люберцах свыше половины многоквартирных домов готовы к отопительному сезону. Об этом на оперативном совещании 26 августа заявил глава городского округа Владимир Ружицкий, сообщает РИАМО.

Josh Wedin Батарея отопления

По его словам, к наступлению холодов готовы 73 из 82 городских котельных и 25 из 30 водозаборных узлов. На данный момент паспорта готовности к отопительному сезону получили 1640 из 2094 многоквартирных домов в Люберцах. В 17 домах также завершён капитальный ремонт фасадов и кровли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Министерстве строительства и ЖКХ напомнили, что отменили требование, согласно которому для включения центрального отопления температура воздуха в течение нескольких дней не должна превышать восьми градусов тепла. Таким образом отопительный сезон может начаться и летом, достаточно лишь соответствующего решения региональных властей.