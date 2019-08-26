Томск, 26 августа, 2019, 10:23 — ИА Регнум. Систему мониторинга лесных пожаров, связанных с грозовой активностью, разрабатывают учёные Томского политехнического университета (ТПУ), сообщает 26 августа издание «Наука в Сибири».

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1897

Разработка шла на протяжении трех лет и сейчас находится на этапе перехода от фундаментальных исследований к прикладным разработкам. За это время учёные ТПУ провели эксперименты по зажиганию лесных горючих материалов нагретыми частицами и определили время, за которое может возникнуть возгорание, построили математические модели того, как распространяются горящие частицы. Все результаты были подтверждены опытным путем. Эти модели легли в основу единой геоинформационной системы, где отмечены возможные очаги возгорания. Отмечается, что составленная карта работает только по Тимирязевскому лесничеству Томской области.

«Наши коллеги из Горно-Алтайского государственного университета предоставляют нам результаты со станции приема грозовых разрядов, и, зная место удара и силу тока, мы можем заложить эти параметры в математические модели и рассчитать вероятность возникновения лесного пожара, — сообщил доцент Научно-образовательного центра И. Н. Бутакова ТПУ кандидат физико-математических наук Николай Барановский. — Участок сразу попадает под пристальное внимание, чтобы не допустить возгорания».

По словам учёного, разработкой заинтересовались в департаменте лесного хозяйства Томской области, и пообещали предоставить данные пожарной статистики и описание леса по региону. Эта информация позволит разработчикам системы сделать более масштабную работу.

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