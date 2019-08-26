Киев, 26 августа, 2019, 10:17 — ИА Регнум. Последние пять лет власти Украины плохо относились к шахтёрам и добывающей отрасли, написал глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

Александр Дейнека. Перед спуском в шахту (фрагмент). 1925

По его словам, профессия горняка, как правило, ценилась в государстве, однако пять предыдущих лет — исключение из этого правила.

«Отрасль грабили, накапливались долги по зарплате, власть не беспокоилась по поводу награждения шахтёров за тяжёлый труд», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля Волынец заявил, что работники шахты «Капитальная» государственного предприятия «Мирноградуголь» решили пойти на крайние меры, чтобы достучаться до украинских властей. Горняки начали акцию протеста с требованием погасить задолженность по заработной плате и повысить её уровень.

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