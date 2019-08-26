Алтайский край, 26 августа, 2019, 10:13 — ИА Регнум. Состоявшийся 24 августа в райцентре Шипуново (Алтайский край) военно-исторический фестиваль реконструкторов исторических эпох, на котором был воссоздан один из эпизодов Днепровской операции августа 1943 года, вызвал неоднозначную реакцию у зрителей и СМИ. Как сообщает ИД «Алтапресс», на этом мероприятии, которое посетили порядка девяти тысяч человек, особенной популярностью от чего-то пользовались участники в форме солдатов вермахта — с ними охотно фотографировались, просили сказать что-нибудь на немецком языке.

Цитата из видео очевидцев «Красноармейцы» ведут на расстрел изменника. Историческая реконструкция в алтайском центре Шипуново

Есть вопросы и к сценарию действа: по замыслу авторов, сначала «фашисты» сожгли деревню, потом «красноармейцы» решили расстрелять «предателя».

"Подвергнуть смертной казни через расстрел с конфискацией всего имущества. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит», — было сказано во время действа.

Далее зрители смогли узреть, как трое мужчин с «винтовками» повели к деревьям мужчину, «умолявшего» его пощадить и позволить искупить вину. Грянули выстрелы, «изменник» упал под крики и смешки, спросив перед «смертью»: «Неужели в своих стрелять будете?«

Как пояснял ранее студент третьего курса биологического факультета опорного Алтайского госуниверситета Константин Малахов, был воссоздан «один из боев местного значения, который обычно даже не вносили во фронтовую сводку».

Из сообщения, опубликованного на официальном сайте алтайского правительства со ссылкой на районную газету «Светлый путь», следует, что в этой реконструкции принимали участие порядка 300 человек. Это бойцы военно-патриотических клубов городов и районов Алтайского края, Бердска, Красноярска, Новосибирска, Омска, Томска и Тюмени.

Напомним, из десяти уроженцев Шипуновского района Алтайского края, ставших Героями Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, восемь удостоены этого звания за Днепровскую операцию. Четверо из них — посмертно.