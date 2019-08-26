Москва, 26 августа, 2019, 10:07 — ИА Регнум. У президента США Дональда Трампа нет какой-то конкретной и серьёзной стратегии в отношении РФ, предполагает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 26 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что глава Белого дома поспорил со своими европейскими коллегами по поводу возвращения РФ к формату G8.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Трамп пытается, как сказали бы сегодня, ловить хайп, — сказал эксперт. — Я не думаю, что у него есть какая-то стратегия в отношении России. Скорее он просто пытается пробовать разные варианты. С другой стороны, он показывает, что он что-то делает, что у него есть инициативы и он пытается сблизиться с РФ. Не исключено, что в преддверии выборов президента США он хотел бы получить голоса американских русскоязычных граждан. Но я не думаю, что в целом за риторикой Трампа в отношении РФ стоит какая-то серьёзная стратегия».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по информации издания The Guardian, полученной из собственных источников, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп поссорился с лидерами стран «Большой семёрки» из-за вопроса о возвращении в G7 России. По словам главы Белого дома, «Россия нужна для обсуждения проблем Ирана, Сирии и Северной Кореи».