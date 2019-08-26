Ульяновск, 26 августа, 2019, 09:54 — ИА Регнум. Министр просвещения России Ольга Васильева, которая побывала с рабочим визитом в Ульяновской области, дала высокую оценку работе межрегионального центра компетенций (МЦК), сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Ulgov.ru Ульяновский МЦК является единственным в России учебным заведением по направлению обслуживания транспорта и логистики

Ульяновский межрегиональный центр компетенций был создан в 2016 году на базе авиационного колледжа. В ходе мероприятия высокий гость осмотрела площадки тренировочного и учебного полигона МЦК, спортивный и актовый залы, медиатеку, общежитие, учебные кабинеты. Руководитель федерального Министерства просвещения Ольга Васильева констатировала, что это «колледж будущего». По её словам, здесь создана «образовательная среда, где ребятам нравится учиться и влюбляться в свою будущую профессию, быть действительно профессионалами».

Ulgov.ru Глава министерства просвещения Ольга Васильева

Ульяновский губернатор Сергей Морозов отметил, что областной МЦК позволяет реализовывать поставленные президентом задачи по программе «Молодые профессионалы» (национальный проект «Образование»). Он напомнил, что одна из главных задача — модернизация системы среднего профессионального образования, где «флагманом изменений» стал ульяновский МЦК в области транспорта и логистики, «аналогов которому нет в России».

«В перспективе все колледжи должны стать аналогичными центрами. До 2024 года в 50 колледжах региона появятся современные лаборатории и мастерские, позволяющие сдавать итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена», — подчеркнул Сергей Морозов.

Ulgov.ru В межрегиональном центре компетенций

Кроме того, в 2021 году в Ульяновске создадут центр опережающей профессиональной подготовки на базе многопрофильного техникума, где будет осуществляться переподготовка и повышение квалификации по «востребованным и перспективным профессиям» на уровне стандартов WorldSkills

Ульяновский МЦК является единственным в России учебным заведением по направлению обслуживания транспорта и логистики. Помимо обучения специалистов в соответствии «с мировыми стандартами», здесь также готовят национальную сборную для участия в международных конкурсах профессионального мастерства WorldSkills. Партнёрами МЦК являются 112 профильных учреждений среднего профессионального образования из 41 региона, что даёт возможность совместного проведения обучения, стажировок, проектно-аналитических сессий и семинаров.

Ulgov.ru Учебная модель

Отметим, по итогам участия в VII Национальном чемпионате, который прошел в мае 2019 года, в медальном зачете Ульяновская область заняла 17 место из 83 регионов, набрав 13 баллов: в копилке команды — одна золотая, одна серебряная медалии шесть медалей за профессионализм. В состав сборной России вошел представитель Ульяновской области Павел Яковлев, подготовка которого шла на базе МЦК.

Как сообщало ИА REGNUM, министр Ольга Васильева также посетила в Ульяновске детсад «Белка и Стрелка», который стал первым в рамках уникального проекта по созданию новых дошкольных организаций на первых этажах в жилых домах-новостройках. По её словам, «мы, наверное, скоро пойдем по этому пути, взяв за образец этот первый яркий пример, который может запросто тиражироваться во всех регионах страны».

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