Новокузнецк, Кемеровская область, 26 августа, 2019, 09:48 — ИА Регнум. Непогода привела к сбоям в работе новокузнецкого аэропорта «Спиченково». Так, самолет из Москвы перенаправили в аэропорт «Толмачёво» в Новосибирске, сообщает 26 августа «Кузпресс».

(сс)zoosnow Туман

В Новосибирск отправили рейс из «Шереметьево». Другой самолет, из «Домодедово», приземлился в Новокузнецке с опозданием более семи часов. Опоздал и лайнер из Анапы, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

С задержкой вылетели самолеты в Анапу, турецкую Анталью и московский аэропорт «Шереметьево».

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