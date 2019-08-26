Оренбург, 26 августа, 2019, 09:47 — ИА Регнум. В Оренбургской области на российско-казахстанском участке государственной границы России при досмотре продовольствия задержана крупная партия зараженных нектаринов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Россельхознадзора по региону.

Червивое яблоко

Фура с фруктами следовала из Узбекистана. В ходе фитосанитарного контроля выяснилось, что в нектаринах есть живые гусеницы восточной плодожорка. Общий вес фруктов составил 18,9 тонн.

Перевозка зараженной продукции по территории Таможенного союза запрещена, поэтому продовольствие подвергается процедуре обеззараживания. После этой процедуры, которую провели за счет собственника фруктов, фура с нектаринами продолжила свой путь.