Челябинск, 26 августа, 2019, 09:45 — ИА Регнум. В Башкирии на 43-м км. трассы Магнитогорск — Кизильское погибли молодые супруги из Челябинской области. Столкнулись «ВАЗ-2112», а также Kia Sportage, пишут местные СМИ.

(сс)Falkenpost ДТП

В отечественной машине находились 33-летний мужчина и 32-летняя женщина, пишет «Верстов.Инфо». Причины трагедии выясняются.

В соцсетях знакомые погибших отзываются о них хорошо. Также граждане отмечают, что супруги очень хотели детей, но не успели.