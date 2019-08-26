Лондон, 26 августа, 2019, 10:23 — ИА Регнум. В Данфермлине (Шотландия) в средней школе вспыхнул крупный пожар. Об этом сообщило агентство Daily Mail со ссылкой на шотландскую пожарно-спасательную службу. Шотландская пожарно-спасательная служба была вызвана 25 августа в 17:05 по местному времени, в тушении огня в школе Woodmill были задействованы 15 единиц техники и более 80 пожарных.

(сс) Gellinger Пожар

«Это очень большой и сложный инцидент, наши пожарные продолжают работать в сложных условиях, чтобы потушить пламя», — сказал старший офицер пожарной службы Стюарт Стивенс.

Стивенс добавил, что на полную ликвидацию пожара потребуется немало времени.

В настоящее время тушение пожара продолжается. Сообщений о пострадавших не поступало.