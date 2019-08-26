Нью-Дели, 26 августа, 2019, 13:12 — ИА Регнум. Президент ДональдТрамп заявил, что Индия и Пакистан предпринимают недостаточно усилий по борьбе с террористами в Афганистане. «России, Индии, Ирану, Турции и Пакистану в определенный момент придется бороться с террористами в Афганистане. В настоящее время США, находясь на расстоянии в 7000 миль, прилагают больше усилий в борьбе с террористами, чем кто-либо еще», — заявил журналистам политик.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Посмотрите, Индия и Пакистан находятся рядом. Они не борются с террористами. Это несправедливо», — добавил он.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», данные слова прозвучали на фоне заявления президента о том, что США не собираются полностью выводить свои войска из раздираемой гражданской войной страны.

По мнению Трампа, этот контингент нужен для того, чтобы предотвратить восстановление власти «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).