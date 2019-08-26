Оренбург, 26 августа, 2019, 09:37 — ИА Регнум. В Оренбургской области за серию телефонных мошенничеств перед судом предстанет 35-лений мужчина. Жертвами его обмана стали 13 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

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По данным полиции, более двух лет (с сентября 2017 года по январь 2019 года) использовал мобильный телефон для совершения уголовно наказуемых деяний. Примечательно, что в этот период мужчина находился в местах лишения свободы.

По фактам телефонного мошенничества было возбуждено уголовного дела. По версии следствия, мужчина звонил оренбуржцам и представлялся их родственником, информируя, что попал в аварию и необходимы деньги для решения проблемы. Финансовые средства просил перечислить на номера телефонов.

Обвинение предъявлено по 13 эпизодам статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Ущерб оценивается в 170 тыс. рублей.