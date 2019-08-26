Ярославль, 26 августа, 2019, 11:26 — ИА Регнум. В Ярославле 25 августа при буксировке затонул дебаркадер в мавританском стиле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил осведомленный источник.

Утонувший дебаркадер

Скандально известный дебаркадер появился в Ярославле в 2018 году. Его поставили на Волжской набережной у Речного вокзала и планировали разместить там ресторан. Появление вызвало возмущение многих ярославцев, которые посчитали, что он не сочетается с классическим обликом набережной. Осенью дебаркадер был отбуксирован в грузовой район речного порта. Но там он мешал речникам.

25 августа его буксировали к новому месту стоянки. Около поселка Парково он начал тонуть. Из-за чего в трюм начала поступать вода, пока неизвестно. Дебаркадер накренился и затонул в течение 15 минут. Над водой видна лишь палуба. Во время буксировки на дебаркадере находился один человек, который успел покинуть терпящее бедствие плавсредство. Капитан буксира отшвартовал дебаркадер, чтобы не утонуть вместе с ним.

Дебаркадер затонул так быстро из-за того, что в его трюме отсутствуют герметичные переборки, которые позволяют судам держаться на воде даже при получении пробоины. Дальнейшая судьба дебаркадера сейчас решается.