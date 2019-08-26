Биарриц, Франция, 26 августа, 2019, 09:35 — ИА Регнум. Великобритания продолжит укреплять двустороннее сотрудничество с Индией и после выхода Соединённого Королевства из Европейского союза. Об этом накануне, 25 августа, на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита G7 во французском Биаррице заявил председатель правительства Великобритании Борис Джонсон.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

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«Лидеры договорились и далее укреплять двустороннее партнёрство после Brexit, в том числе путём более тесного сотрудничества для преодоления торговых барьеров и развития экономических связей», — говорится в сообщении пресс-службы британского премьер-министра.

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Отмечается, что в ходе встречи стороны обязались продолжать тесное сотрудничество по вопросам внешней политики и безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство Евросоюза неоднократно заявляло, что сделка по выходу Великобритании из состава Евросоюза, достигнутая бывшим премьер-министром Соединенного Королевства Терезой Мэй, является окончательной и пересмотру не подлежит. Ранее, на саммите G7 премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что намерен выплатить Евросоюзу не 39 млрд фунтов, а 9 млрд отступных в случае реализации Brexit без сделки.