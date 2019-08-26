Анкара, 26 августа, 2019, 13:13 — ИА Регнум. Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что никакие силы не смогут повернуть вспять процесс достижения идеала «Великой и сильной Турции», и отметил, что террористы, даже пытаясь затуманить волю народа своими политическими придатками, обречены на провал.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что законной цели нельзя достигнуть преступным путем. Он сказал: «Быть избранным вовсе не означает получить свободу совершения преступлений».

Турецкий лидер добавил: «Самое большое зло, которое могли сотворить террористы — это использовать избирательную урну как средство. Полномочия даются политику для того, чтобы он служил своей стране, городу, району. Если вы используете их и полученные и бюджета средства не на пользу своей провинции и района, а для поддержки террористов, то не взыщите, мы примем соответствующие административные меры и разберемся с вами».