Москва, 26 августа, 2019, 09:14 — ИА Регнум. Время поездки на поездах «Московских центральных диаметрах» (МЦД), метро и «Московского центрального кольца» (МЦК) теперь можно рассчитать в интернете. Об этом 26 августа сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Mos.ru Павильон МЦД

Для этого и для знакомства с новым видом транспорта на сайте московского метро появился специальный раздел. В нём посетителям предложена электронная транспортная схема метро, МЦК и диаметров, позволяющая пассажирам построить наиболее удобный и короткий маршрут, а также рассчитывающая время поездки. Пока на схеме присутствуют первые два диаметра, запуск которых ожидается в конце 2019 года.

Также на новом сайте рассказывается о поездах «Иволга» первой и второй модели и преимуществах МЦД. Среди них график работы как в метрополитене, отсутствие дневного перерыва, короткий интервал 5−6 минут в часы пик, удобные способы оплаты, в том числе по карте «Тройка» и банковскими картами.