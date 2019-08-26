Москва, 26 августа, 2019, 09:13 — ИА Регнум. Россия не представляет эффективного осуществления координации по вопросам мировой политики и экономики без участия Китая и Индии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По словам представителя Кремля, координироваться по глобальным процессам, будь то политика, геополитика или экономика, «гораздо более эффективно с участием крупнейших стран мира».

«Говорить о макрополитике, о макроэкономике без Китая, без Индии вряд ли логично», — цитирует Пескова ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон высказались за то, чтобы пригласить Россию к участию в саммите G7 в 2020 году.

В свою очередь в Кремле заявили, что возрождение формата G8 с восстановлением членства в нём «не является самоцелью» для России. Вместе с тем российская сторона открыта к взаимодействию с другими участниками мирового сообщества в любых форматах, отметили в Кремле.

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