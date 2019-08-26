Париж, 26 августа, 2019, 08:56 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон подведет итоги саммита G7 в Биаррице в эфире France 2 вечером 26 августа, сообщили в Елисейском дворце.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Ранее глава государства пообещал жителям Франции «полезный саммит G7», предупреждая, что «вероятно, не удастся добиться успеха во всем».

«Я буду регулярно сообщать вам о том, что мы делаем и что мы не можем сделать. Я подведу итоги в понедельник в конце дня», — заявил Эммануэль Макрон.

Известно, что лидеры «Большой семерки» и других стран, специально приглашенные на саммит G7, обсудили вопрос о чрезвычайных мерах против пожаров на Амазонке, а также о торговой войне, которую глава США Дональд Трамп ведет против Китая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, саммит «Большой семерки» или G7 проходит во французском городе Биарриц и завершится 26 августа 2019 года.

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