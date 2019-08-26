Анадырь, 26 августа, 2019, 08:55 — ИА Регнум. Пенсионеров Анадыря на Чукотке второй год подряд вывозит на природу община коренных малочисленных народов «Ройыръын-семья», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кончаловский Петр Петрович. Кондукторша. 1950

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По словам председателя правления общины Василисы Рузановой, за лето услугой уже воспользовались около 60 любителей активного отдыха.

Как пояснила председатель, один раз в неделю горадминистрация выделяет общине бесплатно автобус.

«Пенсионеры собирают ягоды, грибы, травы. Некоторые ездят в тундру, чтобы посидеть на природе, подышать воздухом, пообщаться», — пояснила Василиса Рузанова.

Как сообщало ИА REGNUM, Чукотка нуждается в восстановлении прав работающих представителей коренных малочисленных народов Севера на льготную социальную пенсию по старости.