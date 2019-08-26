Мельбурн, Австралия, 26 августа, 2019, 09:02 — ИА Регнум. Подросток из Мельбурна выиграл призовые $4,62 млн на игровом турнире The International 2019 в Шанхае и оказался в списке самых высокооплачиваемых спортсменов Австралии. Об этом сообщает 26 августа агентство Australian Associated Press.

Dota 2

Команда Анатана «Ana» Фама из пяти человек разделила 23 миллиона долларов после победы в турнире Dota 2 The International, прошедшем в минувшие выходные в Шанхае.

«Спасибо всем болельщикам, которые были на нашей стороне. До сих пор не могу осознать, что произошло», — поблагодарил болельщиков Фам.

Команда OG стала победителем в компьютерной многопользовательской игре второй год подряд. Призовой фонд Dota 2 в размере $4,62 млн позволил Фаму занять 13-е место в списке самых высокооплачиваемых австралийских спортивных звезд. Общий доход Фама составил $8,9 млн.

Dota 2 — это командная стратегическая игра, в которой игроки одной команды совместно должны одержать победу над командой противника. The International 2019 проходит 15−25 августа в Шанхае.