Команда Зеленского не снизит тарифы на оплату услуг ЖКУ в Киеве — эксперт
Киев, 26 августа, 2019, 08:54 — ИА Регнум. Команда президента Украины Владимира Зеленского не сможет снизить тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в Киеве, заявил политический эксперт Владимир Цыбулько, сообщил телеканал 112.ua.
Он уверен, что из-за этого давление соратников Зеленского на мэра Киева Виталия Кличко несколько снизится.
Новый этап давления на Кличко начнётся после местных выборов, считает эксперт
Как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Марат Баширов прокомментировал высказывание Кличко об особом статусе Киева и Севастополя. По мнению эксперта, часть украинской элиты хочет перейти от унитарной модели государства к конфедеративной, поэтому грядущие местные выборы на Украине могут стать самыми кровавыми в истории страны.
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