Москва, 26 августа, 2019, 08:43 — ИА Регнум. За июль 2019 года продажи новых электромобилей в России выросли в два раза. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Электромобиль на зарядке

Так, по информации агентства, за отчетный период на российском авторынке был реализован 41 электромобиль, что в два раза выше продаж годичной давности, когда было продано 20 экземпляров.

Лидирует в этом сегменте кроссовер Jaguar I-Pace — всего за второй летний месяц 2019 года было продано 17 экземпляров данной модели. Продажи этого электрокара составляют порядка 40% всего рынка электромобилей.

Вторая строчка принадлежит Nissan Leaf (14 ед.). Третье место у американской модели Tesla Model X (8 ед.). Также в июле было куплено на российском рынке по одной модели Model S и Model 3.

Напомним, что за первые семь месяцев 2019 года в России было реализовано 188 электрокаров, что в 2,6 раза выше, чем в 2018 году.

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