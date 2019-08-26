Душанбе, 26 августа, 2019, 08:40 — ИА Регнум. На проведение выборов президента Таджикистана и депутатов парламента в 2020 году власти республики планируют потратить 80 млн сомони ($8,3 млн), сообщает 26 августа издание Asia-Plus.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Отмечается, что часть средств, которая закладываются в проект бюджета на 2020 год, будет направлена на проведение переписи населения. Дата проведения парламентских выборов будет объявлена в декабре 2019 года.

Напомним, в 2020 году в Таджикистане также состоятся выборы главы государства. Точная дата выборов будет объявлена летом 2020 года на совместном заседании верхней и нижней палат республики. Кроме того, вместе с парламентскими выборами пройдут выборы в местные органы власти.

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